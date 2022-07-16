На Полтавщині жінка протягом двох років незаконно розпоряджалася пайовими коштами пенсіонера

Слідчими відділення поліції №2 (м Лохвиця) Миргородського райвідділу зібрані докази причетності 33-річної жительки Лохвицької тергромади до привласнення коштів, які надходили на картрахунок 72-річного мешканця Лохвиці за оренду земельних паїв. Фігурантку обґрунтовано підозрюють у проведенні більш як 20 незаконних операцій з банківським рахунком пенсіонера.

Схему привласнення чужих коштів викрили дільничні офіцери територіального підрозділу поліції спільно.

Правоохоронці встановили, що за допомогою встановленого на власному телефоні мобільного застосунку, підозрювана (на прохання потерпілого) відкрила на його ім’я рахунок для нарахування орендної плати за землю. Додаток з банківськими реквізитами пенсіонера жінка не видалила. Натомість, отримавши безперешкодний доступ до банківського рахунку та коштів, таємно витратила на власні потреби близько 70 тисяч гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, інкримінують фігурантці крадіжку, вчинену повторно (частина 2 статті 185 Кримінального кодексу України). На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

До відома. Санкція інкримінованої статті передбачає арешт на строк від 3 до 6 місяців або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)