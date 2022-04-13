На Полтавщині жінку підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому

До Миргородського райвідділу поліції, 7 квітня, близько 12-ї, надійшло повідомлення від медиків швидкої про госпіталізацію до місцевої лікарні 62-річного миргородця з ножовими пораненнями.

Богдан Бовкун, начальник слідчого відділу Миргородського райвідділу поліції, зазначив:

«Отримавши повідомлення від медиків, на місце події негайно прибули слідчі, оперативні працівники та експерти-спеціалісти. Проведеними оперативно-розшуковими та слідчими заходами швидко вдалося встановити обставини злочину та підозрювану у його вчиненні особу. Нею виявилася 55-річна знайома потерпілого. З’ясувалося, що тілесні ушкодження чоловік отримав під час конфлікту з жінкою. Фігурантці вже повідомлено про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень та обрано запобіжний захід – домашній арешт».

Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Довідково. За такий злочин Кримінальний закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції