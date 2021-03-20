На Полтавщині злочинна група «спеціалізувалась» на викраденні скрапленого газу з трубопроводу

Організатора та двох його спільників затримано та вилучено понад 27 тисяч літрів пального.

Діяльність злочинного угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі поліції області. Її учасники зробили «врізку» до трубопроводу та займалися викраденням скрапленого газу.

Встановлено, що організував незаконний «бізнес» 42-річний місцевий житель та залучив до протиправної діяльності трьох спільників, які вже мали проблеми із законом. Фігуранти здійснили несанкціоновану «врізку» до трубопроводу філії АТ «Укргазвидобування» на території Лохвицького району. Для конспірації своїх дій проклали під землею 750 метрів шлангів високого тиску та з організованого відводу викачували газ до підготовлених технічних засобів. Викрадений скраплений газ реалізовувався через мережу АЗС на території області, а кошти розподілялись між учасниками групи.

У п’ятницю, 19 березня, поліцейські за силової підтримки КОРД затримали організатора та двох учасників злочинної схеми під час викрадення чергової партії газу. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами проведення 23 санкціонованих обшуків вилучили понад 13 тисяч літрів скрапленого газу та 14 тисяч літрів бензину та дизельного палива. Також вилучено технічні засоби для викрадення скрапленого газу, кошти, «чорнові» записи та засоби зв’язку.

Вирішується питання про повідомлення усім зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі від трьох до шести років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура. Заходи з викриття угруповання відбувалися за сприяння підрозділу безпеки Філії УПГГК АТ «Укргазвидобування» та Департаменту безпеки НАК «Нафтогаз України».

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі від трьох до шести років.

Нагадаємо: поліцейські викрили схему розкрадання газового конденсату на філії «Полтавагазвидобування».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України