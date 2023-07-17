На Полтавщині через 3 дні знайшлася мати, яка залишила на вулиці двох малолітніх дітей

У Кременчуці мати двох малолітніх дітей 16-го липня самостійно звернулася до лікарні, де перебувають її 4-річний син та 6-річна донька, яких вона залишила на вулиці ще 13-го липня. Наразі з жінкою спілкуються ювенальні поліцейські та служба у справах дітей.

Нагадаємо, до Кременчуцького райуправління поліції 13-го липня, близько 22:00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на дитячому майданчику по вулиці Перемоги виявлено двох малолітніх дітей – 4-річного Данила та 6-річну Еріку, без супроводу дорослих. Поліцейські доставили дітей до Кременчуцької дитячої міської лікарні та упродовж трьох діб розшукували їх батьків.

Через три дні, 16 липня, мати самостійно прийшла до медичного закладу, де тимчасово перебувають її син і донька.

Наразі поліція та служба у справах дітей вивчають причини та обставини, що спонукали жінку залишити малолітніх дітей без нагляду. А поки що, до завершення перевірки, дівчинка та хлопчик перебуватимуть в медичному закладі, під наглядом лікарів.

Дякуємо всім небайдужим громадянам за співпрацю та вчасно надану інформацію.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією відділу ювенальної превенції

поліції Полтавщини)