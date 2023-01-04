На Полтавщині чоловік підпалив знайомого: розпочато розслідування умисного вбивства

Жителя Полтави обґрунтовано підозрюють в умисному вбивстві знайомого. 35-річний фігурант облив чоловіка бензином та підпалив. На жаль, 3 січня постраждалий помер у лікарні.

До Полтавського районного управління поліції 2 січня, близько 3:40, надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з приватного сектору обласного центру чоловіка з термічними опіками.

Під час проведення невідкладних слідчих дій та оперативних заходів на місці події поліція встановила, що постраждалий отримав опіки тіла під час конфлікту зі знайомим. За попередніми даними, 35-річний господар літньої альтанки, в якій чоловіки проводили спільне дозвілля, облив гостя бензином та підпалив його. Потерпілого доставили до медичного закладу у тяжкому стані.

Петро Скічко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції, зазначив:

«Власника господарства затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці події. Фігурантові вже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю. Слідчі, за погодженням з прокуратурою, скерували до слідчого судді клопотання про обрання йому запобіжного заходу – триманням під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за пунктом 4 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Довідково. За вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю Кримінальним кодексом України передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Полтавського РУП)