На Полтавщині чоловік підпалив знайомого: розпочато розслідування умисного вбивства

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Жителя Полтави обґрунтовано підозрюють в умисному вбивстві знайомого. 35-річний фігурант облив чоловіка бензином та підпалив. На жаль, 3 січня постраждалий помер у лікарні.

До Полтавського районного управління поліції 2 січня, близько 3:40, надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з приватного сектору обласного центру чоловіка з термічними опіками.

на полтавщині чоловік підпалив знайомого: поліція розпочала розслідування умисного вбивства

Під час проведення невідкладних слідчих дій та оперативних заходів на місці події поліція встановила, що постраждалий отримав опіки тіла під час конфлікту зі знайомим. За попередніми даними, 35-річний господар літньої альтанки, в якій чоловіки проводили спільне дозвілля, облив гостя бензином та підпалив його. Потерпілого доставили до медичного закладу у тяжкому стані.

Петро Скічко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції, зазначив:

«Власника господарства затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці події. Фігурантові вже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю. Слідчі, за погодженням з прокуратурою, скерували до слідчого судді клопотання про обрання йому запобіжного заходу – триманням під вартою».
За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за пунктом 4 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Довідково. За вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю Кримінальним кодексом України передбачено покарання –  від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За матеріалами Полтавського РУП)

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