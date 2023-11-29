На Полтавщині депутат вимагав з фермера майже $67 тис. за вирішення «земельного питання»

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Миргородської міськради у Полтавській області.

Посадовець вимагав хабаря від місцевого агропідприємця. В обмін на гроші депутат обіцяв фермеру продовжити строк оренди земельних ділянок та допомогти із орендою «нової землі».

За майже 67 тис. американських доларів депутат гарантував вирішення цього питання у земельній комісії виконкому та під час розгляду відповідної постанови на сесії міськради.

Правоохоронці задокументували факти злочинної діяльності посадовця і затримали його «на гарячому» після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в адмінбудівлі міської ради виявлено документи із доказами незаконних дій.

Наразі депутату планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Комплексні заходи з викриття корупції проводили співробітники Управління СБУ в Полтавській області спільно з НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Служба безпеки України