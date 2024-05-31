На Полтавщині двоє посадовців віддали землі лісового фонду під приватний піщаний кар’єр

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України та очільнику однієї із територіальних громад Полтавської області.

Вони незаконно передали під розробку піщаного кар’єру 25 га державних земель лісогосподарського призначення.

Встановлено, що очільник громади звернувся до свого спільника з Інституту землекористування НААН України з проханням розробити таку технічну документацію, яка б дозволила змінити цільове призначення земель лісового фонду.

Маючи впив на депутатів, посадовець затвердив її на сесії. Згодом земля була передана у приватну власність 15 підставним особам, які, своєю чергою, продали її «потрібним людям».

Внаслідок таких дій держава зазнала збитків на понад 5,5 млн гривень.

У межах досудового розслідування незаконно відчужені землі арештовано. Вирішується питання щодо повернення їх у державну власність.

Заступнику директора інституту землекористування Національної академії аграрних наук України та голові громади повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

ДБР