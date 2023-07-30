На Полтавщині двоє зловмисників здійснили крадіжку та підпалили будинок

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До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції 26 липня надійшло повідомлення від місцевих мешканців про пожежу у житловому будинку в селищі Ланна, Ланнівської громади, Полтавського району. Поліція розпочала досудове розслідування.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що двоє місцевих чоловіків, 26-ти та 37-ми років, вчинили крадіжку із житлового будинку, господар якого на момент вчинення злочину перебував на роботі. Після вчинення крадіжки 26-річний фігурант підпалив оселю.

на полтавщині поліція повідомила про підозри двом чоловікам за крадіжки та підпал будинку

Рятувальникам, які також прибули на виклик, вдалося оперативно загасити пожежу, не допустивши повного знищення житла.

Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3, повідомив: «Наразі обом правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок під час воєнного стану. А чоловікові, який підпалив будинок, додатково повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Також фігурантам  обрано запобіжні заходи. Зокрема, 26-річному чоловікові, який підпалив оселю, суд  обрав запобіжний захід – тримання під вартою, а 37-річному – цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, чинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У разі визнання вини судом чоловікам може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини 
(За інформацією Полтавського РУ поліції)

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