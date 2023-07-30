На Полтавщині двоє зловмисників здійснили крадіжку та підпалили будинок

До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції 26 липня надійшло повідомлення від місцевих мешканців про пожежу у житловому будинку в селищі Ланна, Ланнівської громади, Полтавського району. Поліція розпочала досудове розслідування.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що двоє місцевих чоловіків, 26-ти та 37-ми років, вчинили крадіжку із житлового будинку, господар якого на момент вчинення злочину перебував на роботі. Після вчинення крадіжки 26-річний фігурант підпалив оселю.

Рятувальникам, які також прибули на виклик, вдалося оперативно загасити пожежу, не допустивши повного знищення житла.

Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3, повідомив: «Наразі обом правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок під час воєнного стану. А чоловікові, який підпалив будинок, додатково повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Також фігурантам обрано запобіжні заходи. Зокрема, 26-річному чоловікові, який підпалив оселю, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою, а 37-річному – цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, чинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У разі визнання вини судом чоловікам може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)