На Полтавщині ексдиректора райводоканал судитимуть за несплату ₴6,5 млн. податків

Численні порушення були виявлені після рішення виконавчого органу влади передати комунальне підприємство на баланс іншої установи. Викрили схему ухилення від сплати податків оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

У ході слідства правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства – депутат однієї з міських рад, використовуючи службове становище, організував корупційний механізм несплати компанією обовʼязкових платежів до місцевого бюджету. За його вказівкою підлеглі працівники зазначали у податкових деклараціях недостовірні дані або ж зовсім не подавали документи, повʼязані з нарахуванням та сплатою податкових платежів.

Після рішення виконавчого органу влади про передачу комунального підприємства на баланс іншої установи були виявлені численні порушення в документації.

За результатами перевірки встановлено, що місцевий бюджет недоотримав грошових надходжень в особливо великих розмірах — порушення податкового законодавства спричинили збитків на загальну суму 6,5 млн грн.

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру колишньому директору водоканалу – чинному депутату міськради за ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури скеровано до суду.

Заходи з викриття відбувались спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Полтавській області.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 000 до 255 000 гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України