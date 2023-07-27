На Полтавщині на хабарі затримали члена військово-лікарської комісії

На отриманні 4 000 доларів США затримано начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин. Посадову особу викрили слідчі Слідчого управління обласної поліції, за оперативного супроводу регіонального Управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, сьогодні 27 липня.

Представника військо-медичного закладу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відкритому за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавської області