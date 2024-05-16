На Полтавщині поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на понад ₴1,2 млн.

До організації підпільного «бізнесу» причетне подружжя, яке вже було засуджене за незаконні операції з підакцизною продукцією. Зловмисники обладнали приватний будинок під «цех», сировину до якого постачали з інших регіонів України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили групу місцевих мешканців, які налагодили підпільне виробництво тютюнової продукції. Організували нелегальний «бізнес» сімейна пара. Для безперервного виробничого процесу залучили ще кількох громадян.

Виробничі потужності знаходилися в одному з сіл Полтавського району. Не маючи власних земельних ділянок та можливості вирощувати тютюн у промислових об’ємах, фігуранти налагодили канали його постачання з інших регіонів України.

У підпільному цеху з повним циклом операцій, облаштованому в приватному домоволодінні, придбане тютюнове листя підготовлювали для виробництва цигарок – нарізання, подрібнення, просушування, додавання ароматичних домішок, фасування та пакування у мішки.

Придбане тютюнове листя та виготовлену тютюнову сировину «бізнесмени» зберігали в «цеху» та за місцем проживання одного з учасників. Підготовлену сировину для виготовлення сигарет доставляли у різні регіони країни власними автівками або поштою під виглядом продукції господарського призначення.

За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили обладнання, майже 1,7 тонни тютюнової продукції, автомобілі, чорнові записи. За попередніми даними, вартість вилученої продукції становить понад 1,2 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується детективами ТУ БЕБ в Полтавській області за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України