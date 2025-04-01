На Полтавщині поліцейські виявили у браконьєра близько пів сотні кілограмів раків

Під час патрулювання працівники сектору поліцейської діяльності №2 відділу №2 Полтавського райуправління поліції виявили у салоні автомобіля свіжовиловлені річкові раки без належних дозвільних документів. По даному факту відкрили кримінальне провадження.

Подія сталася 30 березня в селищі Диканька. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, представники регіонального ландшафтного парку “Диканський” та рибінспектор.

Під час огляду мікроавтобуса Volkswagen Т4, яким керував мешканець селища Опішня 1993 року народження, правоохоронці виявили понад 1700 незаконно здобутих річкових раків, загальною вагою близько 50 кілограмів.

Виявлені речові докази вилучені та передані для реалізації в дохід держави. Правоохоронці встановлюють походження біоресурсів та суму завданих державі збитків. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

За даним фактом підрозділом дізнання під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд чи обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов річкових раків.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)