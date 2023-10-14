На Полтавщині поліція повідомила про підозру жінці, яка обікрала 98-річну мешканку Кременчука (фото)

До колл-центру «102» поліції Полтавщини 1 жовтня звернувся чоловік, який повідомив, що у його матері, мешканки Кременчука, 1925 року народження, невідома особа викрала особисті речі та гроші. Поліція одразу відкрила кримінальне провадження та розпочали пошукові заходи.

Отримавши інформацію про злочин, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час спілкування з потерпілою з’ясувалось, що до неї в оселю зайшла невідома жінка, яка попросила попити води. Після візиту незнайомки у пенсіонерки зникли мобільний телефон та близько 25 тисяч гривень.

Артем Солтан тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцького райуправління повідомив:

«Під час оперативно-розшукових заходів слідчі та оперативники Кременчуцького райуправління поліції, спільно із працівниками батальйону поліції особливого призначення ГУНП Полтавщини, встановили місцезнаходження причетної до крадіжки особи. Вона перебувала в сусідній області. Слідчі поліції вилучили у 41-річної правопорушниці речові докази. Наразі фігурантці вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Також встановлюється причетність підозрюваної до скоєння інших аналогічних злочинів на території Кременчуцького району».

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Шановні громадяни!

Якщо ви впізнали на фото особу, яка скоїла злочин відносно вас чи ваших рідних, просимо звернутися до поліції за телефонами: +380 (98) 739 26 30 або +380 (67) 929 47 18 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького РУ поліції)