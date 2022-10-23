На Полтавщині поліція розслідує обставини подвійного вбивства пенсіонерів

До поліції Кременчуцького району 22-го жовтня, близько 13:20, надійшло повідомлення від громадян, що у смт Градизьк на подвір’ї домогосподарства виявлено чоловіка та жінку без ознак життя. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Розпочато досудове розслідування.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«Прибувши на місце події працівники поліції виявили на подвір’ї домогосподарства чоловіка та жінку з ознаками насильницької смерті. Загиблими виявилися місцеві 65-річні чоловік та дружина. Наразі обставини та мотиви злочину, а також причетних до нього осіб, встановлюють слідчі слідчого управління поліції Полтавщини, експерти-криміналісти, оперативники управління карного розшуку, кінологи та поліцейські Кременчуцького районного управління поліції».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини