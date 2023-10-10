На Полтавщині поліція встановила неповнолітніх фігурантів розбійного нападу в Лубнах

Слідчі поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, обґрунтовано підозрюють 14-річного місцевого мешканця у вчиненні розбійного нападу, а його 17-річного товариша – у співучасті у злочині. Наразі фігурантам повідомлено про підозру, одному з них вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншому фігуранту.

У ході проведення першочергових оперативних заходів та слідчих дій, оперативникам Лубенського райвідділу поліції вдалося встановити осіб, причетних до вчинення розбійного нападу в Лубнах. Ними виявилися 14-річний та 17-річний місцеві мешканці.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, повідомив: «За попередньою інформацією слідства, один із фігурантів, 2009 року народження, перебуваючи поблизу багатоквартирного будинку в місті Лубни, погрожуючи 28-річному потерпілому предметом, схожим на ніж, наніс йому тілесні ушкодження та заволодів його грошовими коштами в сумі 3 тисячі гривень. Після чого, наказав потерпілому йти до напіврозваленої будівлі, де продовжив його бити.

Фігурант незаконно заволодів виробами зі срібла, мобільним телефоном потерпілого та за допомогою фінансового мобільного додатку перерахував грошові кошти у сумі 19 тисяч гривень на банківську карту свого товариша, який виконував роль пособника злочину.

Наразі слідчими поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, 14-річному хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, а 17-річному співучаснику інкримінують частину 5 статті 27 частини 4 статті 187 (Розбій, вчинений групою осіб, діючи як пособник, у умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Одному з них вже обрано запобіжний захід – домашній арешт. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іншому фігуранту».

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)