на полтавщині поліція викрила фотографа у зберіганні дитячої порнографії

В умисному зберіганні відео з дитячою порнографією підозрюють 48-річного фотографа з Кременчука. Чоловікові вже вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення та взяли під варту. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Полковник поліції зауважив, що на вилучених у фігуранта носіях інформації правоохоронці виявили понад 40 відеофайлів з дитячим порно. Це засвідчують висновки експертиз.

Зловмисника викрили оперативники Управління міграційної поліції Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького районного управління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури. Правоохоронці встановили, що підозрюваний є громадянином рф. Чоловік перебуває в Україні на підставі посвідки на постійне проживання.

«Слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру в умисному зберіганні дитячої порнографії (частина 1 статті 301-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають слідчі дії», – зазначив Сергій Рекун.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Управління міграційної поліції області)