На Полтавщині поліція вилучила з незаконного обігу зброю та боєприпаси

Незаконне перевезення зброї та боєприпасів поліцейські Полтавщини виявили 17 серпня під час несення служби на автодорозі Полтава-Красноград. Встановлено, що 48-річний чоловік перевозив в автомобілі автоматичну зброю, гранати та набої. Поліція речові докази вилучила та розпочала кримінальне провадження.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Під час проведення першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські виявили в салоні транспортного засобу 8 гранат із запалами, два автомати Калашникова та близько 140 набоїв. З дотриманням заходів безпеки слідчі зброю та боєприпаси вилучили й направили на експертизу. Наразі джерело походження та мету зберігання зброї встановлює слідство».

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини