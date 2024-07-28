На Полтавщині поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства жінки

Подія сталась у селищі Чутове Полтавського району. Місцевий мешканець заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй знайомій, після чого намагався приховати її тіло. Поліція розпочала кримінальне провадження.

До Полтавського районного управління поліції 24 липня надійшло повідомлення від 70-річної жительки селища Чутове про зникнення безвісти її 49-річної доньки. Поліція одразу розпочала пошукові заходи.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції встановили місцезнаходження зниклої жінки. Її знайшли без ознак життя у лісосмузі сусідньої області. Під час візуального огляду слідчі та криміналісти виявили на тілі померлої ознаки насильницької смерті. Оперативники та слідчі також встановили, що до вчинення злочину може бути причетний місцевий мешканець.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході проведення першочергових слідчих та оперативних заходів нами встановлено, що до вчинення умисного вбивства причетний місцевий 50-річний чоловік. За попередньою версією слідства, 21 липня (під час спільного дозвілля) в помешканні фігуранта між ним та 49-річною жінкою виник конфлікт. У ході сварки чоловік завдав потерпілій тілесні ушкодження не сумісні з життям. Щоб приховати злочин та уникнути відповідальності він вночі на власному автомобілі вивіз тіло потерпілої до сусідньої Харківської області та приховав у лісосмузі. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Полтавського РУП)