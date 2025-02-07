На Полтавщині поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства знайомого

Про вчинення злочину до поліції повідомив сам правопорушник. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування.

6 лютого близько 22-ї години до відділення №4 (м. Зіньків) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Зіньківської громади, що він завдав ножового поранення своєму знайомому. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт.

У ході проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що місцевий чоловік 1983 року народження під час спільного дозвілля вдарив ножем свого знайомого 1987 року народження. На жаль, від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

Причетного до злочину чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Причини та обставини події встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)