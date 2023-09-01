На Полтавщині поліція завадила замовному вбивству мешканки Лубен

Мешканця міста Лубни обґрунтовано підозрюють у замовленні умисного вбивства жінки, яка допомагала його батькам по господарству. Життя 40-річної помічниці чоловік оцінив у 2000 Євро. Перед приведенням плану в дію, він передав кілеру завдаток та фото «жертви». Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Генерал поліції озвучив один з можливих мотивів злочину – фігурант прагнув завадити батькові оформити квартиру на жінку, яка допомагала по господарству. Оперативники Управління карного розшуку поліції Полтавщини, дізнавшись про заплановане умисне вбивство, оперативно вжили заходів для захисту жінки та припинення кримінального правопорушення.

Організатора замовного вбивства викрили оперативники Управління карного розшуку спільно зі слідчими поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення.

«31 серпня фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже вручили підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою», – наголосив Євген Рогачов.

У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, триває комплекс необхідних слідчих дій. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Управління карного розшуку

та слідчого управління ГУНП)