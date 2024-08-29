На Полтавщині повідомила про підозру чоловіку за спричинення ножового поранення знайомому

Мешканцю Кременчуцького району 25 серпня повідомили про підозру за спричинення тяжких тілесних ушкоджень 56-річному односельцю.

До Кременчуцького райуправління поліції 22 липня надійшло повідомлення від жителів села Іванівка про ножове поранення 56-річного місцевого мешканця.

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що на ґрунті неприязних відносин ножове поранення потерпілому спричинив односелець. Наразі правопорушникові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)