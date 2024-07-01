На Полтавщині судитимуть організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила близько 95 гектарів землі

До суду скеровано обвинувальний акт відносно 50-річного ексчиновника, який організував злочинну групу, та його 38-річної співвиконавиці. Спільникам вдалося незаконно зареєструвати та привласнити 28 земельних паїв, що перебували в комунальній власності Кобеляцької міської тергромади. Завдана державі шкода перевищує 4,2 мільйона гривень. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Нагадаємо, схему земельних махінацій викрили слідчі поліції Полтавщини спільно з СБУ, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Встановлено, що спільники підробляли бланки державних актів на право приватної власності на землю, використовуючи анкетні дані підставних осіб, архівні рішення сільських рад ще початку 2000-х років, а також номери вже зареєстрованих актів.

Після оформлення технічної документації та внесення відомостей до відповідних державних реєстрів організатор та його довірені особи укладали з фіктивними власниками паїв нотаріально засвідчені угоди купівлі-продажу.

Євген Рогачов прокоментував: «Організатору та співвиконавиці злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), а також у підробленні та використанні офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358). Обвинувальні акти відносно фігурантів скеровані до суду».

Правоохоронці встановили причетність до незаконних оборудок ще чотирьох осіб, які виконували ролі співвиконавців та пособників. Трьом з них суд призначив п’ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування основного покарання з випробуванням на 2 роки на підставі ст. 75 КК України. Матеріали кримінального провадження відносно ще одного пособника злочинної групи розглядаються у суді.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Слідчого управління ГУНП)