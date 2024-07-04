На Полтавщині судитимуть учасників злочинної групи, які розкрадали газоконденсат з підприємства регіональної філії АТ «Укргазвидобування»

До суду скеровано обвинувальні акти відносно трьох працівників районного відділення переробки газу АТ «Укргазвидобування», які входили до організованої злочинної групи, та десяти їх спільників, залучених до викрадення паливно-мастильних матеріалів. Фігуранти привласнили близько 9 000 літрів сировини. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Нагадаємо, викрити кримінальну схему вдалося завдяки співпраці управління карного розшуку, Служби безпеки України в Полтавській області, слідчого управління обласної поліції й фахівців департаменту безпеки, захисту та охорони АТ «Укргазвидобування», за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

За інформацією Євгена Рогачова, працівники підприємства зливали стабільний газоконденсат з дренажного фільтра до завчасно підготовлених пластикових каністр. Викрадене виносили за межі установки комплексної підготовки нафти, власними автомобілями вивозили до місця зберігання та продавали населенню за цінами, нижчими за ринкові.

«Учасникам організованої злочинної групи та причетним до незаконної діяльності працівникам підприємства вдалося привласнити близько 9 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів. Збитки, завдані філії управління з переробки газу та газового конденсату АТ «Укргазвидобування», складають близько 300 тисяч гривень», – зазначив начальник обласної поліції.

Фігурантам інкримінують привласнення ввіреного майна, вчинене повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191 КК України). 27 червня обвинувальні акти відносно підозрюваних скеровані до суду.

За такий злочин може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами слідчого управління ГУНП)