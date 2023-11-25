На Полтавщині у неповнолітньої дівчини вилучили 76 наркозакладок

У Кременчуці патрульна поліція виявила місцеву дівчину 2009 року народження, яка при собі мала речовини, схожі на наркотичні. Для документування протиправної діяльності на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. Розпочато досудове розслідування.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції, повідомив: «У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що 14-річна дівчина мала при собі 76 наркозакладок. Вилучені в неї речові докази направлено на експертне дослідження. Поліція з’ясовує джерело походження вилучених наркотичних засобів та інших осіб, що можуть бути причетні до злочину».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частини 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. У рамках кримінального провадження з’ясовується джерело походження наркотичних засобів та причетність інших осіб до даного злочину. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)