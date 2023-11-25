На Полтавщині у неповнолітньої дівчини вилучили 76 наркозакладок

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У Кременчуці патрульна поліція виявила місцеву дівчину 2009 року народження, яка при собі мала речовини, схожі на наркотичні. Для документування протиправної діяльності на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. Розпочато досудове розслідування.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції, повідомив: «У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що 14-річна дівчина мала при собі 76 наркозакладок. Вилучені в неї речові докази направлено на експертне дослідження. Поліція з’ясовує джерело походження вилучених наркотичних засобів та інших осіб, що можуть бути причетні до злочину».

на полтавщині слідчі поліції вилучили 76 наркозакладок у неповнолітньої дівчини

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частини 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. У рамках кримінального провадження з’ясовується джерело походження наркотичних засобів та причетність інших осіб до даного злочину. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області
(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)

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