На Полтавщині у пожежі загинули літня жінка та дитина

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 1 січня близько 19:30 надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу у приватному будинку в селі Бережнівка.

На місце події оперативно прибули екстрені служби. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у будинку тіла 80-річної власниці оселі та 13-річного хлопчика. Для встановлення причин смерті призначено судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини трагедії встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)