На Полтавщині унаслідок дій держреєстратора територіальна громада зазнала понад ₴1,7 млн. збитків

Решетилівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього державного реєстратора виконавчого комітету однієї із сільських рад за зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, у квітні 2019 року реєстратор, перебуваючи на посаді, зареєстрував земельну ділянку площею майже 4 га за приватним підприємством. Унаслідок таких дій територіальній громаді Полтавського району було завдано понад 1,7 млн грн збитків.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснював відділ поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Під час досудового розслідування прокуратура пред’явила до приватного підприємства позов про скасування державної реєстрації права приватної власності та витребування земельної ділянки із незаконного володіння.

У листопаді 2024 року Господарський суд Полтавської області задовольнив позов.

У січні цього року рішення суду виконано в повному обсязі – земельну ділянку повернуто до комунальної власності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури