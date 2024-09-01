На Полтавщині відкрили провадження за фактом спричинення ножового поранення поліцейському

56-річного чоловіка, який завдав ножових поранень поліцейському під час виконання ним службових обов’язків, затримано в процесуальному порядку. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину.

В одному з населених пунктів Миргородської громади 30-го серпня близько 7-ї ранку 56-річний чоловік вчиняв сварку з 87-річною знайомою в її помешканні та відмовлявся покинути її домоволодіння. Прибувши на виклик екіпаж групи реагування патрульної поліції намагався врегулювати конфлікт, однак чоловік відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та раптово завдав ножових поранень 22-річному патрульному, якого каретою швидкої допомоги ушпиталили до медичного закладу Миргорода.

Працівники поліції затримали фігуранта та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального Кодексу України. За погодженням з процесуальним керівником Миргородської окружної прокуратури, слідчими скеровано до місцевого суду клопотання про обрання правопорушникові запобіжного заходу – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського РУ поліції)