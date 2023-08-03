На Полтавщині водій смертельно травмував велосипедиста та зник з місця події

До відділення №4 (м. Зіньків) Полтавського районного управління поліції 3 серпня, близько 6:30, надійшло повідомлення від жителів села Підозірка, Зіньківської громади, що на місцевій дорозі виявлена людина без ознак життя. А поруч із тілом лежить велосипед. Поліція розпочала кримінальне провадження.

В ході проведення невідкладних слідчих дій та оперативних заходів, поліція встановила особу загиблого. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Наразі поліція розшукує автомобіль та водія, який може бути причетним до дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть велосипедиста.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Шановні громадяни!

Якщо у вас є інформація про обставини даної ДТП, або ви стали її очевидцями, просимо повідомити про це в поліцію. Контактний телефон: 095-743-88-80, 050-606-29-19 або «102».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)