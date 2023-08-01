На Полтавщині викрили посадовця військкомату, який організував схему виїзду за кордон для ухилянтів

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону посадовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині викрито на незаконному переправленні осіб через державний кордон України та зловживанні впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець центру комплектування пообіцяв військовозобов’язаному видати документи щодо визнання його непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку. Ці документи у подальшому мали сприяти безперешкодному перетину державного кордону.

Така послуга коштувала 6 тис доларів США.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час передачі ним виготовлених та попередньо оплачених ухилянтом фіктивних документів.

Проведено обшуки за місцями проживання та роботи затриманого. Вилучено готівкові кошти, документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також документи на потенційних ухилянтів.

Тривають слідчі дії, встановлюється повне коло учасників, причетних до протиправної схеми.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється ГУ НП в Полтавській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора