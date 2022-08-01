На Полтавщині викрито на хабарі начальника одного з районних військкоматів

Працівники ДБР викрили на Полтавщині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він за хабарі обіцяв уникнути призову по мобілізації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

До протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця, який став посередником.

Вартість «послуги» складала 50 тис. грн. Працівники Бюро спільно зі співробітниками СБУ затримали посередника під час передачі частини хабаря від одного з призовників.

Нині спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.