На Полтавщині викрито зловмисницю, яка «злила» в Інтернет локацію базування військових ЗСУ

Служба безпеки викрила мешканку Полтавського району, яка розмістила в одній із соцмереж інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ на Полтавщині.

Фігуранткою виявилася переселенка з Луганщини, яка переїхала на Полтавщину після початку повномасштабного вторгнення.

За матеріалами справи, жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у популярній Інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників.

Служба безпеки одразу після публікації вжила заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення нанесення ворожого удару.

У ході проведених обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч.2 ст.114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Полтавській області