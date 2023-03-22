На Полтавщині за підозрою у вбивстві дружини затримали мешканця Новосанжарської громади

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 47-річного чоловіка виявили у сусідньому селі, під час реалізації оперативно-слідчих заходів. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Інформація про можливе вбивство мешканки приватного будинку, розташованого в одному із сіл Новосанжарської громади, надійшло до відділення поліції № 3 (селище Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції від односельців, 21 березня, близько 11-ї. Слідчо-оперативна група поліції, яка негайно прибула за адресою, виявила тіло жінки зі слідами насильницької смерті.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У процесі здійснення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, за сприяння відділу кримінального аналізу обласного управління поліції, поліцейські встановили, що 56-річна жінка отримала тілесні ушкодження під час конфлікту з чоловіком. Останнього оперативники та слідчі виявили під час оперативно-розшукових заходів в сусідньому населеному пункті. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Полтавського райвідділу поліції)