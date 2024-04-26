На Полтавщині за ухилення від мобілізації засуджено сімейного лікаря

Лікаря загальної практики сімейної медицини, якиц працює на комунальному підприємстві «Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Феміда призначила медику три роки тюрми, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, у грудні 2023 року лікар пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. У січні ТЦК вручило йому «бойову» повістку, що передбачає відправку до війська. Однак медик проігнорував виклик і без поважних причин не прибув на збір.

У суді обвинувачений вину визнав. Пояснив, що вчинив кримінальне правопорушення, оскільки не має сім’ї, і в разі його призову, нікому буде доглядати за будинком. Іще додав: працює сімейним лікарем і якщо його мобілізують, то пацієнти підпишуть декларації з іншими лікарями.

Феміда вважає, що вина лікаря в ухиленні від мобілізації, доведена. Згідно з досудовою доповіддю, вчинення повторного кримінального правопорушення обвинуваченим оцінюється, можливе його виправлення без ізоляції від суспільства.

Однак суд проігнорував вказану доповідь. Також не взяв до увагу позицію прокурора, який просив зарахувати щире каяття лікаря як пом’якшувальну обставину. На думку Феміди, обвинувачений не шкодує про вчинене, не бажає виправити ситуацію, що склалася.

«У період воєнного стану під час військової агресії ворога, усвідомлюючи особливу важливість перебування лікарів у складі Збройних Сил України, відкрито відмовився виконати, передбачений статті 65 Конституції обов’язок щодо захисту Вітчизни… виправдовуючи таку позицію небажанням залишати будинок та побоюваннями втратити пацієнтів», – сказано у вироку.

Окремо суд наголосив, що не може застосувати до лікаря умовний термін покарання, бо це створить в інших військовозобов’язаних «впевненість у безкарності за відмову від виконання конституційного обов`язку пов`язаного із захистом Батьківщини».