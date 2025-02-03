На Полтавщині засуджено військового, який заступився за дружину
Захищаючи жінку, військовий поранив чоловіка ножем
Гребінківський районний суд у Полтавській області засудив військового, який завдав ножових поранень чоловіку. Потерпілий напав на його дружину і погрожував розправою. Про це стало відомо із вироку, який оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
За даними правоохоронців, 18 серпня 2023 року близько 16:30 обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння завдав потерпілому ножового удару у груди.
Через деякий час боротьби, потерпілий відпустив його та пішов на вулицю, при цьому продовжував погрожувати. Коли обвинувачений з дружиною повернулися до квартири, вона викликала «швидку» та поліцію. Через десять хвилин, коли він спускався на вулицю з працівниками поліції, потерпілий сидів на лаві біля під`їзду та почав знову погрожувати його дружині. З потерпілим засуджений знайомий раніше не був. Знав лише те, що той робив ремонт у помешканні дружини. Проте жінка сплатила тільки за матеріали, а заборгованість за роботу не сплатила, оскільки якістю роботи вони не були задоволені. Зазначив, що просто хотів заспокоїти нападника.
28 січня суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років. Також він має виплатити потерпілому витрати на правову допомогу та моральну шкоду на суму 110 тисяч гривень.
Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів з моменту проголошення. // ГлавкомTweet