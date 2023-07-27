На Полтавщині затримал групу осіб, які займалися розкраданням дизпалива з локомотивів

На привласненні та розтраті дизельного пального, що належать одному з локомотивних депо Полтавщини, викрили п’ятьох мешканців Полтавської області, віком від 33 до 67 років. Двоє з них – працівники підприємства на транспорті. Про це повідомив заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун, сьогодні 27 липня.

Протиправну діяльність групи припинили працівники Слідчого управління спільно з оперативниками Управління карного розшуку обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення.

Правоохоронці з’ясували, що працівники локомотивного депо зливали штучно створені надлишки дизпалива у каністри та викидали їх з теплотяга під час руху на ділянці залізничного перегону. Викрадене пальне спільники вантажили на ВАЗ, перевозили до місця зберігання та продавали місцевому населенню.

Як зазначив Сергій Рекун, під час низки санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання фігурантів та в гаражних приміщеннях, вилучено понад півсотні 30-літрових каністр та металевих бочок, в яких зберігали паливо, електронасосну станцію та інше приладдя, понад десяток банківських карток, мобільні телефони та сім-карти різних операторів мобільного зв’язку, маршрутні листи та інші документи. Також вилучено понад 200 тисяч гривень готівки та 8 автомобілів, якими користувалися учасники групи: три позашляховики іноземних марок та п’ять ВАЗів.

Він додав: «Усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Спільникам вже вручили підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Триває комплекс необхідних слідчих дій».

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)