На Полтавщині затримали чоловіка, підозрюваного у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень мешканці Миргородщини

До чергової частини відділення №3 (смт.Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції 7 липня, близько 12-ї години, надійшло повідомлення від жителя села Пришиб Шишацької тергромади про смерть його дружини, 1957 року народження.

Отримавши інформацію, на місце події одразу прибули слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти.

Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції, зазначив:

«Під час огляду місця події поліцейські виявили на тілі 65-річної жінки тілесні ушкодження. У подальшому, за висновком судово-медичних експертів, встановлено що вона померла від отриманих тяжких тілесних ушкоджень. Оперативники та слідчі швидко встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 41-річний родич потерпілої, який раніше мав проблеми із Законом. Слідчі миргородського підрозділу поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою».

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Миргородського райвідділу поліції)