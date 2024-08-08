На Полтавщині затримали чоловіка, причетного до вбивства жінки, тіло якої виявили на узбіччі дороги

Оперативники управління карного розшуку поліції області спільно з працівниками Полтавського районного управління поліції затримали причетного до вбивства 41-річної мешканки села Бричківка. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Поліція проводить досудове розслідування.

До поліції Полтавщини 6 серпня близько 7:30 надійшло повідомлення від мешканців села Бричківка Полтавської громади, що на узбіччі ґрунтової дороги вони побачили місцеву жінку без ознак життя. Під час візуального огляду слідчі та криміналісти виявили на тілі померлої ознаки насильницької смерті.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «У ході оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції встановили, що до вбивства жінки причетний місцевий 30-річний чоловік. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті мешканки Полтавського району

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)