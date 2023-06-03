На Полтавщині затримали чоловіка, який спричинив смертельні тілесні ушкодження жінці

До відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції 1-го червня, близько 12:00, надійшло повідомлення від медиків, що каретою швидкої допомоги до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлено мешканку одного із сіл Кременчуцького району. Поліцейські встановили причетну до злочину особу та розпочали кримінальне провадження.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції, повідомив:

«Отримавши інформацію про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники районного управління. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські з’ясували, що між потерпілою, 1974 року народження, та її знайомим, 1964 року народження, виникла сварка, під час якої чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження. На жаль, через декілька годин після госпіталізації потерпіла померла. Наразі речові докази вилучені. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)