На Полтавщині затримали п’яного водія, який скоїв наїзд на малолітнього хлопчика

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 червня, близько 18-ї години, по вулиці Медовій в селі Лазірки Новооржицької тергромади Лубенського району.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикл «МТ» з боковим причепом, під керуванням водія, 1988 року народження, здійснив наїзд на 8-річного хлопчика. Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Хорольщини, під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського РВ поліції

та СУ ГУНП)