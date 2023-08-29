На Полтавщині затримали засудженого за особливо тяжкий злочин, який залишив примусовий заклад лікування

27-річного раніше засудженого, який втік із примусового лікувального закладу Полтави затримали працівники відділу поліції №1 Полтавського райуправління.

Нагадаємо, відділом №1 (Київський район міста) Полтавського районного управління поліції розшукувався раніше засуджений за особливо тяжкий злочин 27-річний громадянин Узбекистану, який 27 серпня, близько 7:45, втік із примусового лікувального закладу Полтави.

До пошуків втікача були залучені оперативні працівники карного розшуку поліції Полтавщини, кримінальний аналіз, оперативні служби та працівники територіальних підрозділів поліції Полтави. У результаті оперативно-розшукових заходів оперативним працівникам відділу поліції №1 Полтавського райуправління вдалося встановити місце знаходження втікача та затримати його. Наразі останній у супроводі правоохоронців, доставлений до лікарняного закладу.

Дякуємо всім, хто допомагав поліції у пошуку втікача, за співпрацю та допомогу.

Відділ комунікації поліції Полтавської області