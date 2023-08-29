На Полтавщині затримали засудженого за особливо тяжкий злочин, який залишив примусовий заклад лікування

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27-річного раніше засудженого, який втік із примусового лікувального закладу Полтави затримали працівники відділу поліції №1 Полтавського райуправління.

Нагадаємо, відділом №1 (Київський район міста) Полтавського районного управління поліції розшукувався раніше засуджений за особливо тяжкий злочин 27-річний громадянин Узбекистану, який 27 серпня, близько 7:45, втік із примусового лікувального закладу Полтави.

на полтавщині поліцейські затримали засудженого за особливо тяжкий злочин, який залишив примусовий заклад лікування

До пошуків втікача були залучені оперативні працівники карного розшуку поліції Полтавщини, кримінальний аналіз, оперативні служби та працівники територіальних підрозділів поліції Полтави. У результаті оперативно-розшукових заходів оперативним працівникам відділу поліції №1 Полтавського райуправління вдалося встановити місце знаходження втікача та затримати його. Наразі останній у супроводі правоохоронців, доставлений до лікарняного закладу.

Дякуємо всім, хто допомагав поліції у пошуку втікача, за співпрацю та допомогу.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

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