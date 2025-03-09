На Полтавщині затримали зловмисника, який завдав ножових поранень двом жінкам

До відділення № 3 (Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції 7 березня близько 18:30 надійшло повідомлення від медиків про заподіяння тілесних ушкоджень двом жінкам у селищі Нові Санжари. Поліція затримала фігуранта та розпочала кримінальне провадження.

Євгеній Сліпченко, начальник відділення поліції №3 (Нові Санжари), повідомив: «У ході першочергових слідчих дій встановлено, що під час спільного дозвілля місцевий чоловік 1990 року народження заподіяв ножові поранення своїй співмешканці (1979 року народження) та її матері (1957 року народження). Медики доставили потерпілих до лікарні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)