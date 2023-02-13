На Полтавщині жінка віддала понад ₴100 тисяч за «зняття порчі»

Поліцейські встановили підозрювану у шахрайстві особу.

З приводу шахрайства 9 лютого до Кременчуцького райуправління поліції звернулась 63-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що віддала велику суму грошей невідомій жінці, яку зустріла на території одного з місцевих ринків.

Працівники відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління негайно провели ряд слідчих дій та оперативних заходів для збору інформації. Оперативники з’ясували: літня жінка кілька разів зустрічалася з незнайомкою, щоб оплатити власне «лікування» та «зняття порчі» з її родини.

Наступної ж доби правоохоронці встановили імовірно причетну до вчинення злочину особу. Нею виявилася 77-річна жителька Кременчука, у якої правоохоронці вилучили речові докази.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюють розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Шановні громадяни!

Шахраї, на жаль, не полишають спроб привласнити кошти, вдаючись до старих схем та вигадуючи нові. Закликаємо вас бути максимально уважними, коли спілкуєтесь з незнайомцями, та обов’язково перевіряти інформацію стосовно рідних та подій. Не дайте злочинцям можливості вас ошукати!

Якщо ви потрапили до шахрайської «пастки» або стали свідком такої події чи є інформація, яка допоможе затримати зловмисників, телефонуйте за номером 102 або повідомляйте на чат-бот поліції у Телеграм та Messenger Facebook «Поліція Полтавської області».

ГУ Національної поліції в Полтавській області