На Полтавщині жінка завдала тяжких тілесних ушкоджень співмешканцю

У вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється мешканка Миргородського району 1999 року народження. Внаслідок її протиправних дій чоловік опинився в лікарняному закладі. Поліція проводить досудове розслідування.

Подія сталася вночі 22-го березня близько 01:30 за місцем проживання цивільного подружжя на території Великобагачанської громади Миргородського району.

Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського районного відділу поліції, повідомив:

«Під час проведення першочергових оперативних та слідчих дій встановлено, що під час конфлікту жінка завдала ножових тілесних ушкоджень чоловікові 1996 року народження. Потерпілого госпіталізовано. Медики провели операційні заходи, щоб врятувати життя потерпілого. Правопорушниці вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй судом запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом відділення №3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)