На Полтавщині жінку підозрюють в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено 46-річній мешканці Хорольської тергоромади. Слідчі поліції Хорольщини, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, реалізують процесуальні дії у відкритому кримінальному провадженні.

Як повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець, 23 липня, близько 13:10, до відділення № 2 (м. Хорол) надійшло повідомлення від медиків, що в селі Ковалі жінка завдала ножового поранення власному чоловікові. На місце події негайно скерували слідчо-оперативну групу поліції.

Євгеній Карпець розповів: «За попередньою версією слідства, 50-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження під час сварки з дружиною. Постраждалого госпіталізовано до Хорольської лікарні. Фігурантці вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Хорольщини, за процесуального керівництва прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Лубенського РВ поліції)