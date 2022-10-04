На Полтавщині злочинна група налагодила масове незаконне виробництво цигарок

Як повідомив Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, цех з незаконного виробництва цигарок був обладнаний системою відеонагляду для здійснення контролю за найманими працівниками та запобігання появі небажаний «гостей». Досудовим розслідуванням встановлено, що організатори налагодили канали постачання сировини та збуту готової продукції в інших регіонах України.

Сергій Рекун зауважив: «У рамках кримінального провадження вже повідомлено про підозру двом організаторам нелегального бізнесу. 38-річному мешканцю сусідньої області та 38-річній жительці Полтавщини інкримінують незаконне виготовлення тютюнових виробів (частина 2 статті 204 Кримінального кодексу України). На даний час тривають слідчі дії, необхідні для ухвалення подальших процесуальних рішень».

Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за рядом статей Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

частини 2, 3 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)