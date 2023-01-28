На Полтавщині злочинна група організувала виготовлення та збут підроблених паспортів і посвідок на проживання

Злочинна група діяла на території трьох областей та використовувала для незаконної діяльності в умовах воєнного стану бланки документів та сучасне типографське обладнання.

Оперативники Управління міграційної поліції Главку Полтавщини встановили, що спільники організували виготовлення та продаж фіктивних документів національного та європейського зразка, які можуть використовуватися для незаконного перетину державного кордону.

Про це повідомив очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Він зазначив:

«Фігуранти налагодили кустарне виготовлення та продаж документів, які перебувають в офіційному обігу на території України та Європейського союзу. Сере таких: паспорти громадян України (зокрема, ID-картки), паспорти країн Європейського Союзу, посвідки на постійне або тимчасове проживання іноземців в Україні».

Діяльність міжрегіональної злочинної групи припинили оперативники Управління міграційної поліції, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, спільно зі Слідчим управлінням обласного Главку, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням бійців батальйонів поліції особливого призначення.

«Під час низки санкціонованих обшуків, проведених на території трьох регіонів вилучено підроблені документи, бланкову продукцію та типографське обладнання, а також флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські карти, гроші в національній та іноземній валюті, автомобілі та інші речові докази», – зауважив Євген Рогачов.

У рамках досудового розслідування одному з фігурантів вже вручили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 (Підроблення офіційного документа, який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) та частиною 2 статті 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів іншим спільникам. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщина

(За матеріалами Управління міграційної поліції області)