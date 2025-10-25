На Полтавщині знайшли закопане тіло 5-місячної дитини: мати каже, що викликала передчасні пологи

На Полтавщині не території одного з приватних домогосподарств знайшли закопаним плід дитини. Правоохоронці розслідують умисне вбивство матір’ю новонародженого маляти.

Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі та місцевому управлінні Національної поліції.

Там розповіли, що 24 жовтня до поліціянтів звернулися мешканці Миргородської міської громади. Вони повідомили, що місцева жінка могла народити дитину, але заперечує це.

На місце прибули правоохоронці, які знайшли у дворі закопаним плід дитини.

“Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили на території домоволодіння місцевої мешканки закопаний в землі плід дитини. Зі слів жінки, плоду, ймовірно, близько п’яти місяців”,– повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

У прокуратурі кажуть, що спершу жінка заперечувала інформацію про вагітність, а пізніше зізналася, що передчасно викликала пологи, а тіло плода закопала.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. У справі призначили судово-медичну експертизу. Слідство триває. // УП. Життя