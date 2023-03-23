На Полтавщины посадовця підозрюють у службовій недбалості з мільйонними збитками

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У неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до збитків для бюджету Полтавської громади, обґрунтовано підозрюється заступник керівника одного з управлінь виконавчого комітету міської ради.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

правоохоронці полтавщини підозрюють посадовця у службовій недбалості з мільйонними збитками

Досудовим розслідуванням встановлено причетність посадовця до підписання документів щодо виконання комплексу робіт із благоустрою вулиць обласного центру за завищеними цінами. Як наслідок – підрядне підприємство безпідставно отримало з бюджету громади близько 4 мільйонів гривень.

Слідчим управлінням поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, за оперативного супроводу регіонального управління Служби Безпеки України, здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості з тяжкими наслідками (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Полтавщини

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