На Полтавщины посадовця підозрюють у службовій недбалості з мільйонними збитками

У неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до збитків для бюджету Полтавської громади, обґрунтовано підозрюється заступник керівника одного з управлінь виконавчого комітету міської ради.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність посадовця до підписання документів щодо виконання комплексу робіт із благоустрою вулиць обласного центру за завищеними цінами. Як наслідок – підрядне підприємство безпідставно отримало з бюджету громади близько 4 мільйонів гривень.

Слідчим управлінням поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, за оперативного супроводу регіонального управління Служби Безпеки України, здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості з тяжкими наслідками (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Полтавщини