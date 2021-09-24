На пов’язаній з Добкіним птахофабриці провели обшуки у справі щодо привласнення ₴34 млн.

Подільська окружна прокуратура м. Києва спільно зі співробітниками Департаменту спецрозслідувань Нацполіції провела 10 обшуків на Володимир-Волинській птахофабриці та її філіях в рамках кримінального провадження за фактом привласнення 34 млн грн державних коштів.

Про це повідомила прес-служба міської прокуратури Києва.

Правоохоронці підозрюють, що посадові особи фабрики користувалися недостовірними документами для отримання дотації з держбюджету на розвиток тваринництва.

В ході обшуку було вилучено 16 млн грн готівки — за версією слідства, ці гроші були отримані з бюджету за рахунок здійснення зазначеної злочинної схеми.

Нагадаємо, в інтервʼю виданню «Бабель» в березні цього року політик Михайло Добкін заявив, що його сімʼя володіє акціями Володимир-Волинської птахофабрики.

Добкін зазначив, що прибуток птахофабрики йде як на його особисті потреби, так і на виборчу кампанію на позачергових виборах Харківського міського голови. // OBOZREVATEL