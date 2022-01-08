На Прикарпатті авто на злетіло з дороги і пробило дах житлового будинку (фото)

В Івано-Франківській області вдень 7 січня сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода – водій автомобіля втратив керування та влетів у житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, подія сталася у селищі Соколівка Косівського району. Там водій легковика на швидкості з’їхав з дороги, влетів у житловий будинок та пробив дах будівлі.

“Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем АКБ”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України. // ukr-space.com.ua